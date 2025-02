Lettera43.it - Sciopero magistrati 27 febbraio 2025: iniziative e motivi

Giovedì 27è in programma unoproclamato dall’Anm, l’Associazione nazionale, con decine diin tutta Italia. Il programma prevede manifestazioni e assemblee pubbliche in 29 città tra cui Milano, Roma e Torino, in cui i rappresentanti della categoria indossano la toga con la coccarda tricolore e tengono in mano una copia della Costituzione. L’agitazione è stata indetta per protestare contro il disegno di legge per la riforma costituzionale della giustizia. Nel mirino, in particolare, c’è la cosiddetta separazione delle carriere, un tema caro alla destra che prevede l’istituzione di carriere nettamente distinte per iinquirenti (o requirenti), cioè i pubblici ministeri che conducono le indagini, e quelli giudicanti, cioè i giudici che emettono le sentenze.