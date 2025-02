Dayitalianews.com - Sciopero dei magistrati: le iniziative in tutta Italia, lo scontro con il governo

Leggi su Dayitalianews.com

Oggi isi fermano per unoin difesa della Costituzione. L’Associazione Nazionale(ANM) aveva annunciato la protesta già a dicembre, e il nuovo segretario generale, Rocco Maruotti, ha sottolineato che non si tratta solo di un’astensione dal lavoro, ma anche di un’occasione per dialogare con i cittadini. Indossando coccarde tricolori sulle toghe e stringendo una copia della Costituzione, iillustreranno le ragioni della loro opposizione alla riforma sulla separazione delle carriere, attualmente in discussione alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, dopo il via libera in prima lettura alla Camera.Il presidente dell’Anm, Cesare Parodi, ha detto: “Non si tratta di unocontro qualcuno, ma di un’iniziativa a tutela di principi costituzionali in cui crediamo fermamente e che riteniamo essenziali per i cittadini.