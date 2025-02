Ilrestodelcarlino.it - Sciopero dei magistrati: "La riforma ci preoccupa"

Oggi è in programma lodeiper riaffermare il dissenso sullacostituzionale della giustizia voluta dal governo, che prevede, tra le altre cose, la separazione delle carriere. Il procuratore di Macerata, Giovanni Fabrizio Narbone ha annunciato una astensione compatta. E spiega le ragioni della protesta. "Il motivo – ha spiegato il procuratore Narbone – è che siamo moltoti per questache ha tre temi centrali: il primo la separazione delle carriere, che riteniamo del tutto ingiustificato. Ci opponiamo alla separazione delle carriere. Per noi il motivo vero è che una volta fatta la separazione delle carriere sarà scontato che sarà messo il pm alle dipendenze dell’esecutivo. Così si limita l’indipendenza dell’organo inquirente. Dopo la guerra si è detto che il pubblico ministero deve essere autonomo".