Sciopero dei magistrati, Celli (Anm): "Pm trasformato in super poliziotto preoccupato solo delle condanne. Nessuna trattativa, ritirare la riforma"

“Il pubblico ministero diventerà une non di garantire i diritti dei cittadini”.dei(Anm): “Pmincol governo,ladella giustizia” (Ansa Foto)- notizie.comOggi, 27 febbraio, è stato un giorno storico: quello in cui, dopo circa quindici anni, iitaliani sono scesi in piazza per manifestare contro il disegno di legge per lacostituzionale della giustizia. Il terreno di scontro principale è stato ancora una volta la separazionecarriere, ma non è l’unico punto previsto dallaNordio che non convince affatto l’Associazione nazionale dei. Picchi di adesione dell’80% in tutta Italia e nel momento in cui si scrive i dativarie regioni sono ancora incompleti.