Ilfattoquotidiano.it - Sciopero dei magistrati a Reggio Calabria: “Esporsi per noi è un grido d’allarme. Meno diritti con giudici e pm meno indipendenti”

Oltre l’80% deiin servizio nel distretto diha aderito alloorganizzato per oggi per protestare contro la riforma Nordio della giustizia. Con la toga addosso e la Costituzione in mano, stamattina isi sono ritrovati a Piazza Castello, davanti alla Corte d’Appello.“Scioperiamo mal volentieri” è stato il commento del segretario nazionale di Magistratura democratica, Stefano Musolino che è anche procuratore aggiunto di: “Non lo facciamo quasi mai. – dice – La sobrietà è lo stile del magistrato.in questo modo è un’anomalia. Ma è un’anomalia che vuole essere unnel tentativo di costruire una contronarrazione perché finora la narrazione pubblica su questo tema è totalmente schiacciata su quella che è la prospettiva che la maggioranza di governo ha presentato.