Quifinanza.it - Scioperi a marzo 2025, il calendario completo

si prospetta come un incubo logistico per chiunque abbia bisogno di spostarsi in Italia. Treni fermi, aerei a terra e autobus che saltano le corse: il mese sarà scandito dasu tutti i fronti, rendendo ogni viaggio una scommessa. Se c’è però una cosa che la storia insegna, è che senzanessuno ascolta, e scioperare è un diritto. Tra agitazioni locali e nazionali, la situazione promette di mettere a dura prova pendolari e viaggiatori. Ecco ildelle principali proteste.1: sciopero Amat a PalermoLa prima giornata disi apre in pompa magna: otto ore di sciopero che lasciano Palermo senza autobus. Una protesta decisa, firmata da Osp Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Autoferro, Faisa-Cisal, Orsa Trasporti e Cobas Trasporti, per ribadire che i lavoratori non sono invisibili.