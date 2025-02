Lanazione.it - Scienze in inglese? Yes, please. Successo per il metodo CLIL

Siamo le classi quarta e quinta della scuola primaria Santa Dorotea e vogliamo raccontarvi come da quest’anno è cambiato il nostro modo di imparare una materia molto difficile: le. Da novembre infatti, abbiamo aderito al progetto, uninnovativo per l’apprendimento Integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera.è l’acronimo di “Content and language integrated learning”. La nascita del progettoe della sua definizione sono dovute allo studioso David Marsh, figura strategica e innovativa del progetto scientifico attuale. Marsh ha pubblicato diversi libri sul tema fino a quando nel 1994 si è occupato di trovare possibili strategie utili alla crescita di futuri cittadini europei. Così da quel momento l’Europa Sceglie di avvicinarsi all’ idea di. Il suo nucleo centrale è un’attenzione particolare sia all’argomento, sia alla scelta della lingua.