Scienza anziani e ondate di calore | così il caldo estremo accelera l’invecchiamento

Ilpuòre, a livello molecolare, diresidenti in quartieri con temperature piu’ elevate rispetto a coloro che risiedono in zone piu’ refrigerate. Lo suggerisce uno studio della USC Leonard Davis School of Gerontology, Stati Uniti, pubblicato su Science Advances, che pone nuove preoccupazioni sulle implicazioni che il cambiamento climatico e ledipotrebbero avere sulla salute a lungo termine, specie nelle popolazioni piu’ fragili in termini di un invecchiamento biologico maggiore e piu’ rapido ad esempio. L’eta’ biologica e’ un importante indicatore del buon funzionamento dell’organismo a livello molecolare, cellulare e di sistema, al contrario dell’eta’ cronologica che si basa solo sulla data di nascita; quindi avere una eta’ biologica superiore a quella anagrafica associa a un rischio piu’ elevato di malattie e mortalita’.