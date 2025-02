Oasport.it - Sci di fondo: Sundling devastante in qualificazione nella sprint dei Mondiali, Federica Cassol entra nelle 30

Si è chiusa ladellaa tecnica libera deidi Trondheim: di fatto, ci sono i primi grandi verdetti dello sci diiridato. E chi si presenta con il turbo innestato è Jonna, che con il suo 2’56?17 rifila distacchi pesantissimi a tutte le avversarie. Un po’ come a dire: “Io sono qui e in forma, vedete voi cosa fare”.Non soloè l’unica a scendere sotto i 3 minuti, ma, come si diceva, i divari sono un po’ come quelli che occasionalmente al maschile si vedono per Klaebo. La seconda, la svizzera Nadine Faehndrich, paga 6?49, mentre è terza la norvegese Kristine Stavaas Skistad, con un ritardo di 6?77.Quarta posizione ancora in quota Svezia per Johanna Hagstroem, a 7?27 e con sei centesimi di vantaggio sulla finlandese Jasmi Joensuu. Sesta, con un vento di novità, l’andorrana Gina del Rio a 8?08, davanti alle norge Julie Myhre e Mathilde Myhrvold a 8?79 e 8?84 rispettivamente.