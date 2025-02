Oasport.it - Sci di fondo oggi in tv, Mondiali 2025: orari sprint 27 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Ci siamo. Cominciano idi sci di, a Trondheim: è il tempo dellaa tecnica libera, che può regalare all’Italia delle emozioni importanti. Il tutto, naturalmente, a a patto che Federico Pellegrino riesca a sfruttarle.Per l’uomo che più di tutti cerca di caricarsi sulle spalle la spedizione azzurra in territorio norvegese c’è una chance concreta di andare a cercare una medaglia, che lo porterebbe nel solco della storia delitaliano. C’è però anche da tenere in conto una larga serie di avversari, tra i quali però mancherà Erik Valnes. Inutile dire chi sia il favorito per l’oro: Klaebo. Per quel che riguarda le donne, occhi molto ben puntati su una Federica Cassol che intende lanciare buoni segnali.Ladeidi Trondheimsi disputeràdalle ore 10:00 per le qualificazioni e dalle 12:30 per le fasi finali.