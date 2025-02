Oasport.it - Sci di fondo, Mondiali Trondheim 2025. ‘Identikit’ Sprint Femminile. Sundling cerca un tris riuscito solo a Bjørgen

Nello sci di, il primo dei dodici titoli conferiti aidisarà quello della. La competizione si svolgerà giovedì 27 febbraio ed eleggerà una Campionessa del Mondo per la XIII volta. Il format è difatti entrato nel programma della manifestazione iridata a partire dal 2001.In questosi gareggerà a skating, situazione già verificatasi nel 2001, 2003, 2009, 2011, 2017 e 2019. Le altre edizioni si sono invece disputate in alternato, nel rispetto dell’alternanza della tecnica negli appuntamenti con medaglie in palio (Giochi olimpici compresi).A oggi, sette diverse atlete, appartenenti a quattro differenti nazioni, hanno saputo vincere lamondiale. Fra di esse c’è anche un’italiana, Arianna Follis, trionfatrice nel 2009. La primatista in tema di successi è, invece, la norvegese Marit, impostasi ben 4 volte.