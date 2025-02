Oasport.it - Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a Kvitfjell: una sola apparizione nel 2023

La Coppa del Mondo di scifemminile 2025 si prepara per l’importante fine settimana di(Norvegia) dedicato alle prove veloci. Sarà protagonista, come al solito, la nostra, che cercherà di ottenere ottimi risultati su una pista che le piace. Unasulla Olympiasbakken, ma ricca di spunti. Andiamo a ricordarla nei dettagli.fa il suo esordio ail 3 marzo. La prima gara è un superG vinto dall’austriaca Cornelia Huetter con appena un centesimo su Elena Curtoni e 12 su Lara Gut-Behrami. La bergamasca, invece, non completa la prova ed esce anzitempo.Il giorno successivo, il 4 marzo, è tempo di discesa. In questo casocentra la seconda posizione con 29 centesimi di distacco dalla padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie, mentre completa il podio la svizzera Corinne Suter.