Oasport.it - Sci alpino, Felix Roesle vince una complicata discesa dei Mondiali juniores. 6° Emanuel Lamp

si è aggiudicato una complicatissimavalevole per i Campionati2025 in corso di svolgimento a Tarvisio. Gara davvero particolare sulla pista denominata “Di Prampero”. Le condizioni meteo (pioggia copiosa nelle ultime ore), infatti, hanno costretto la FIS a stravolgere il programma. La gara, inizialmente prevista alle ore 10.00, è stata posticipata alle ore 11.00 e addirittura suddivisa in due manche (la seconda alle ore 13.00).Da questo scenario è emerso il tedesco classe 2005 che, dopo il terzo tempo a metà gara, domina la scena nella seconda, chiudendo con il tempo complessivo di 1:40.11 (49.91 e 50.20) e un margine di appena 2 centesimi sullo svizzero Philipp Kaelin, mentre completa il podio l’austriaco Matthias Fernsebner a 14 centesimi dalla vetta.