Ilfattoquotidiano.it - Schlein: “Il Pd sosterrà i referendum su lavoro e cittadinanza. Rispetto per chi non li ha firmati, ma la posizione del partito è chiara”

Ildemocratico “su”. La segretaria dem Elly, intervenendo in direzione, ha ribadito il sostegno alle battaglie referendarie dei prossimi mesi che mirano, tra le varie cose, a modificare il Jobs act e a ridurre il tempo di residenza necessario per chiedere la. “So bene”, ha detto, che “non tutti li hanno” tra i membri dem. “Non chiediamo abiure a nessuno, il pluralismo è un valore, tutti si devono sentire a casa propria. Ma ildeve scegliere e noi li supporteremo. C’èper chi non li ha, ma ladeldeve essere”. In particolare, a far discutere è stata la decisione per modificare le legge voluta da Matteo Renzi e sostenuta proprio dal Pd: “C’è unsul Jobs act, una legge di 10 anni fa, ampliamente rivisitata, siamo in un’altra stagione, anche nel, una discussione l’abbiamo fatta”.