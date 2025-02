Fanpage.it - Schianto tra una moto e un Suv: muore a Genova motociclista di 16 anni

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo una strada in salita a bordo della sua Yamaha YZ 125 quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Suzuki Jimny.