Schianto in pieno centro, Cesare Crovetto muore a 16 anni: non aveva la patente adatta

A Genova, un tragico incidente ha spezzato la vita di, un ragazzo di 16che nel pomeriggio di mercoledì 26 febbraio ha perso il controllo della sua Yamaha 125, finendo contro un’auto in via Cadighiara, nel quartiere di Borgoratti., checompiuto 16a fine dicembre, possedeva solo il patentino per i ciclomotori e nonancora conseguito laA1 necessaria per guidare quella moto. Lo hanno confermato le verifiche effettuate dalla polizia locale, che ha controllato sia i registri elettronici sia quelli della Motorizzazione, confermando l’assenza dellao del foglio rosa.era particolarmente orgoglioso della sua Yamaha, tanto da condividerne foto e video sui social. In passatopubblicato una storia in cui scriveva “in giro senza”, mostrando con entusiasmo la sua due ruote.