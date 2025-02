Scherma Vanni al primo allenamento del Fioretto Azzurro a Roma | L’Italia punta sempre a vincere

Leggi su Ilfaroonline.it

– “Una Nazionale come”. Parole del neo Commissario tecnico delSimoneche da ieri, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” a, sta dirigendo ilcollegiale da Responsabile d’arma. Sono 28 gli atleti presenti nella settimana di lavoro in vista della tappa di Coppa del Mondo in programma al Cairo, che si svolgerà dal 6 al 9 marzo e che prevederà sia prove individuali che a squadre tanto al femminile quanto al maschile.“È bello ed è importante partire, conoscerci. Abbiamo programmato questoin preparazione delle gare al Cairo. Sarà la prima prova di Coppa del Mondo per me da CT, e sì, sono onesto, me la sono immaginata mille volte – le parole di Simone–. Ildeve provare aogni competizione, riuscirci o no dipende dal nostro lavoro e da quello dei ragazzi.