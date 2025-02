Sport.quotidiano.net - Scherma: Gabbi, Manghi, Simonelli e Vanacore terze su 54 squadre. Scatenate le spadiste. Under 14 dell’Ama Koala

Leggi su Sport.quotidiano.net

È un grande risultato quello che la squadra delle giovanidi Reggio ha conquistato a Bolzano nel Grand Prix Kinder Joy of Moving, competizione nazionale per schermidori14 che ha visto affrontarsi i più promettenti talenti del panorama schermistico italiano. Il ’Dream team’ formato da Vittoria, Agata, Sofiae Lunaha ottenuto il terzo posto tra le 54partecipanti nel torneo di spada della categoria Allieve. Per le ragazzela gara è cominciata con due vittorie in altrettanti assalti della fase a gironi. Quindi gli assalti ad eliminazione diretta e le vittorie contro l’AccademiaMilano (45–15) e il circolo della Spada di Rimini (45–36). Poi l’incontro molto combattuto contro le fortissime avversarie del ClubAcireale, vinto per sole due stoccate 45–43.