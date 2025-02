Oasport.it - SCHERMA – Alessio Foconi: Successi, Parigi 2024 e Futuro nel Fioretto

In questa intervista con Alice Liverani e Alessandro Gennari,ci parla della sua straordinaria carriera nelazzurro: 9 ori ai Campionati Italiani, 8 medaglie agli Europei (di cui 2 ori), e 4 ori mondiali. Nonostante l’argento a squadre alle Olimpiadi dinon sia andato come sperato,condivide la sua visione sulla preparazione mentale e sull’importanza dell’esperienza in gara. Racconta anche quale vittoria considera la più personale e qual è il momento che porterà nel cuore tra le Olimpiadi di Tokyo e. La sua esperienza con la squadra, trae difficoltà, dimostra come affrontare le sfide con determinazione. Con l’imminente Coppa del Mondo al Cairo (6-9 marzo),ci svela le sue aspettative e cosa aspettarsi dalla competizione. In più, ci parla del suo, riflettendo sul possibile percorso come allenatore e sulle sue ambizioni personali.