Scandicci, Beniamino Deidda parla di 'Lettera a una professoressa'

Firenze, 27 febbraio 2025 - Proseguono gli appuntamenti ad ingresso libero e in diretta sui social network della rassegna Il Libro della vita all'Auditorium di. Il prossimo appuntamento è domenica 2 marzo alle ore 11 conchedi "a una” di don Lorenzo Milani.è un ex magistrato. Entrato a far parte della magistratura nel 1963, negli anni ha ricoperto diversi ruoli significativi in vari tribunali, come Procuratore della Repubblica o Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste e quella di Firenze e ha avuto una carriera contraddistinta da impegni in inchieste di rilevanza pubblica. È autore di numerose pubblicazioni in materie giuridiche, riguardanti soprattutto il diritto costituzionale e il diritto penale del lavoro.