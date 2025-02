Gossipnews.tv - Scandalo al Grande Fratello: La Rivolta dei Bot!

Bufera al: il televoto è stato truccato. Accuse di voti falsati con bot scuotono il reality. Ecco che cosa è successo!Nel mondo delsi accende una nuova polemica: il televoto è nel mirino per presunti voti falsati tramite bot e VPN. Alcuni fan accaniti starebbero manipolando il sistema per ostacolare Helena Prestes, impedendole di accedere alla finale. La prova sarebbe arrivata con l’ultima votazione, che ha decretato Jessica Morlacchi come seconda finalista, lasciando increduli molti spettatori.Il risultato ha sorpreso persino Alfonso Signorini, che non è riuscito a nascondere il suo stupore. Dopo aver annunciato il verdetto, il conduttore ha cercato di capire meglio la situazione. La vittoria di Jessica è stata accolta con entusiasmo dai suoi sostenitori, ma si sospetta che dietro al televoto ci sia una strategia ben precisa: un’alleanza tra i fan di altri concorrenti per escludere Helena.