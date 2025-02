Donnapop.it - Scacco matto a Milly Carlucci, famoso protagonista di Ballando con le Stelle passa a Canale 5: ecco chi è e cosa farà

Un noto volto dicon leha deciso di abbandonare: di chi stiamo parlando? Eandrà a fare? Si vocifera unggio a Mediaset!A lasciare la corte dipotrebbe essere Angelo Madonia, storico ballerino del programma Rai Uno e attuale fidanzato di Sonia Bruganelli. Ma – se davvero dovesse lasciarecon le– dove andrebbe? E a fare? A quanto pare, le indiscrezioni suggeriscono una svolta inaspettata.Madonia – se tutto dovesse procedere secondo i piani – sarebbe fra i Vip contattati per il nuovo cast della prossima stagione de L’Isola dei Famosi. Ad anticipare la notizia ci ha pensato Gabriele Parpiglia: “Mi dicono ritenti con L’Isola dei Famosi, ci riuscirà dopo il no dell’ultima edizione?“.Angelo Madonia lasciacon leA quanto pare, Angelo Madonia non sarebbe un nome inedito per L’Isola dei Famosi; pare che lo storico volto dicon lefosse stato contattato per il reality anche lo scorso anno, ma all’ultimo sarebbe stato escluso per via degli assurdi veti di Pier Silvio Berlusconi.