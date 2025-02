Sport.periodicodaily.com - Sassuolo-Pisa: le probabili formazioni

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I toscani, seconda forza del torneo, fanno visita agli emiliani capolisti con l’obiettivo di accorciare le distanze ed impedirne la fuga decisiva.si giocherà sabato 1 marzo 2025 alle ore 17.15 presso il Mapei Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli emiliani sono reduci da tre vittorie consecutive e un pareggio, l’ultimo dei quali a reti bianche contro la Sampdoria. Il match contro i toscani può già essere decisivo per la squadra di Grosso che, in caso di vittoria, si avvicinerebbe sensibilmente alla promozione diretta. Un riconoscimento meritato per una stagione da leadership con 19 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte.I nerazzurri si trovano ad inseguire i neroverdi, distanti cinque lunghezze.