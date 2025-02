Vanityfair.it - Sarah Jessica Parker e tutte le altre star in front row alla Milano Fashion Week

Leggi su Vanityfair.it

La celebre attrice è arrivata in città per presenziare al défilé celebrativo di Fendi, che quest'anno compie un secolo. Insieme a lei tante le celeb avvistate in questa seconda giornata di sfilate. Da Sharon Stone a Lennon Ggher, da Emma a Bianca Balti e molti, moltissimi altri