Oasport.it - Sara Thaler settima nella discesa dei Mondiali Juniores. Oro e argento alla Svizzera

Doppiettalibera femminile deidi sci alpino in corso di svolgimento a Tarvisio. Una gara particolare e che ha portato addirittura la giuria a dividerla in due manche dopo la decisione di abbassare la partenza all’avvio del superG. A trionfare è stata Stefanie Grob, al suo secondo oro iridato della carriera indopo quello vinto nel 2023.L’elvetica aveva chiuso in testa già la prima manche ed è riuscita a confermarsi ancheseconda, battendo per un solo centesimo la connazionale Jasmin Mathis, che si prende l’. La medaglia di bronzo è andata sul collo della francese Garance Meyer, terza al traguardo con 29 centesimi di ritardo da Grob.Le austriache Leonie Zegg (+0.55) e Victoria Olivier (+0.68) recuperano due posizioniseconda manche e sono rispettivamente quarta e quinta.