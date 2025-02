Liberoquotidiano.it - "Sapete cosa accade appena finisce la guerra?": Liguori gela la piddina in diretta | Video

La sinistra continua a sbraitare contro Donald Trump su due fronti: il primo è quello di Gaza, il secondo è quello dell'Ucraina. Di fatto il Pd punta il dito in queste ore contro ilpostato dal presidente americano in cui di fatto mostra come potrebbe diventare la Striscia dopo l'intervento degli Usa. Poi tra i dem si prende fiato e si attacca la Casa Bianca per il piano di negoziati avviati con la Russia e con l'Ucraina per trovare una pace in tempi brevi. E a quanto pare su questi due fronti la confusione nel Pd è davvero alle stelle. Da un lato il partito in questi anni ha chiesto la pace, dall'altro, ora che si sta per avvicinare, la contesta per il sol fatto che nella storia potrebbe portare la firma di Donald Trump. E così a 4 di Sera Paolosmonta con una frase le tesi di Simona Malpezzi, esponente dem ospite in studio: "Se Trump e Putin si mettono d'accordo, lae per le economie europee è un vantaggio enorme".