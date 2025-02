Ilfattoquotidiano.it - Santanchè che ‘resiste’: emblema del parassitismo e del declino italiano e occidentale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quell’imbattibile campione dei più vieti luoghi comuni delle peggiori destre, dal classismo al razzismo al maschilismo, che risponde al nome di Vittorio Feltri ha recentemente dedicato un suo intervento a quella che egli definisce, con umorismo sicuramente involontario, la “resistenza” di Daniela. In tal modo rende omaggio all’indiscutibile pervicacia della cosiddetta pitonessa, inchiavardata alla sua poltrona nonostante sia sotto inchiesta per vari illeciti di ordine penale.Ciò che contraddistingue le nostre pessime classi dominanti è in effetti soprattutto, anzi quasi esclusivamente, l’attaccamento al potere che esercitano senza dover rendere conto a nessuno, avendo come unica fonte di legittimazione il consenso tributato loro da settori sempre più minoritari di un elettorato sempre più frastornato, disorientato e disperato, oramai quasi del tutto privo di una sia pur elementare autocoscienza, e soprattutto l’avallo dei circoli egemoni in Occidente, oggi incarnati da Donald Trump.