Anteprima24.it - Santa Maria Capua Vetere, giochi da tavolo e ludoteca in carcere

Tempo di lettura: 2 minutiGioco daprotagonista aldi(Caserta) con i laboratori ludici rivolti ai detenuti. È il progetto della casa editriceUniti, denominato “Giocare dentro”, un ulteriore strumento per favorire il reinserimento sociale degli ospiti della struttura detentiva. Nell’ambito di tale progetto laUniti ha donato unaalcasertano, così il gioco dasarà una presenza stabile per i reclusi. Quattro gli appuntamenti previsti dal progetto, il primo tenutosi oggi, con autori e giocatori esperti che hanno utilizzato il gioco come veicolo per promuovere la crescita personale e il benessere degli ospiti della casa circondariale.“Che il gioco daallevi lo stress e favorisca la socialità, la cooperazione e la comunicazione – ha spiegato il direttore operativo diUniti Stefano De Carolis – è un fatto noto; così come è noto che il gioco dasia per sua natura inclusivo, democratico e orizzontale.