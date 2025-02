Lettera43.it - Sanità, la classifica delle regioni stilata dal ministero che ha fatto infuriare il governatore Fontana

Leggi su Lettera43.it

Il Servizio sanitario nazionale migliora nell’area ospedaliera, mentre peggiora nell’area distrettuale e in quella della prevenzione. È il quadro delineato dalla valutazione dell’erogazione dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) nelleitaliane. La graduatoria tiene conto di 24 indicatori di cui 6 afferenti all’area prevenzione, 10 all’area distrettuale e 8 all’area ospedaliera, e attribuisce a ogni regione un punteggio da 0 a 100 in ogni area sulla base dei risultati raggiunti. Sommando il risultatotre aree, si ottiene il punteggio complessivo in quella specifica regione, che va dunque da 0 a 300. Complessivamente, nel 2023, la maggior parteitaliane ha superato la soglia di sufficienza (60) in tutte e tre le macro-aree. Ma ci sono territori che in una o due di queste non sono risultate sufficienti.