Sanità governatore Fontana | Classifica ministero inaccettabile La replica | Reazione mal indirizzata

Leggi su .com

(Adnkronos) – "Sono cose assolutamente inaccettabili. I parametri indicati non hanno niente a che vedere con il funzionamento della, sono cose cervellotiche che hanno l'obiettivo di penalizzarci. Sono dati che si fondano su questioni che non c'entrano niente, codici interpretabili in differenti modi, tra diverse aziende sanitarie e regioni. Non può essere questo il .L'articolo: “”. La: “mal” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.