Lapresse.it - Sanità: A. Fontana, classifica ministero Salute inaccettabile

Milano, 27 feb. (LaPresse) – “Sono cose assolutamente inaccettabili. I parametri indicati non hanno niente a che vedere con il funzionamento della, sono cose cervellotiche che hanno l’obiettivo di penalizzarci. Sono dati che si fondano su questioni che non c’entrano niente, codici interpretabili in differenti modi, tra diverse Aziende sanitarie e Regioni. Non può essere questo il metodo di giudizio del funzionamento della. Sono tutte, se posso usare un termine giuridico, puttanate”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, a margine di un evento al Pirellone rispondendo a una domanda sulladeldellasulle Regioni con le cure migliori, che vede la Lombardia al settimo posto. “Quindi, va bene così, l’importante è che il Niguarda sia il migliore ospedale d’Italia e che nei primi dieci ce ne siano altri cinque lombardi.