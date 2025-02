.com - Samuele Bersani, in arrivo il disco con l’orchestra, le prossime date live

Cresce l’attesa per i nuovi concerti di, ultima occasione per ascoltarel’artista insieme ad una grande Orchestra, protagonista del suo nuovo albumCresce l’attesa per i nuovi concerti di, ultima occasione per ascoltarel’artista insieme ad una grande Orchestra. Dopo lo stop,torna nei Teatri d’Italia con l’Ensemble Symphony Orchestra (diretta dal Maestro Giacomo Loprieno), e registra il sold out in moltissimi appuntamenti. Biglietti già terminati in ogni ordine di posto a Roma, Parma, Bologna, Milano e Torino, mentre restano le ultime disponibilità a Padova, Brescia, Catania, Montecatini e Trieste.Idicon Orchestra sono una celebrazione della musica che sa essere possente e delicata, capace di esplodere e di sussurrare. Le sue parole, sempre piene di bellezza, suonano potenti quando si fondono con le trame orchestrali che scorrono veloci.