Saman Abbas oggi il processo di appello Le tappe del caso

È iniziatoilalla Corte di assise didi Bologna per l’omicidio di, la diciottenne pakistana uccisa a Novellara (Reggio Emilia) nella notte tra il 30 aprile e l’1° maggio del 2021. Sono imputati Shabbare Nazia Shaheen, i genitori della ragazza, condannati all'ergastolo dalla Corte d’Assise di Reggio Emilia. La madre è stata estradata in Italia lo scorso 22 agosto e non ha partecipato al primo grado di giudizio, mentre il padre è stato consegnato dal Pakistan ain corso. Imputato anche lo zio Danish Hasnain, condannato a 14 anni in primo grado dalla Corte d’Assise di Reggio Emilia grazie ad alcune attenuanti generiche, come l'aver indicato il luogo dove era stato sepolto il corpo della giovane, mentre i due cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz, accusati dalla procura e dai carabinieri per aver agito in concorso con gli altri familiari, sono stati assolti e scarcerati.