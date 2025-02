Thesocialpost.it - Saman Abbas, la mamma in aula per la prima volta: perché può essere decisiva per il processo

A Bologna è iniziato ild'Appello per l'omicidio di, la giovane pakistana di 18 anni uccisa a Novellara la notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021. Inerano presenti i familiari della ragazza, tra cui il padre Shabbar, condannato all'ergastolo in primo grado insieme alla moglie Nazia Shaheen. Quest'ultima si è presentata oggi davanti ai giudici per la, dopostata estradata in Italia lo scorso agosto.Nazia Shaheen ha attraversato il cortile della Corte d'Appello di Bologna con la testa china, scortata dalla polizia penitenziaria e circondata da fotografi e telecamere. È rimasta per lungo tempo seduta, a testa bassa, con le mani sul volto, anche quando ha potuto vedere il marito Shabbar entrare nell'Bachelet e sedersi nella gabbia opposta alla sua.