Lapresse.it - Saman Abbas, al via processo d’appello: la madre, il padre e lo zio entrano in aula

(LaPresse) Ha preso il via a Bologna ilper l’omicidio di, la 18enne di origini pakistane uccisa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 e il cui corpo è stato ritrovato un anno e mezzo dopo. Nel video l’ingresso indei genitori della ragazza, Shabbare Nazia Shaheen, condannati all’ergastolo in primo grado, e dello zio Danish Hasnain, condannato a 14 anni. Aci sono anche i due cugini della 18enne, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, assolti in primo grado e per cui la Procura ha impugnato. La pubblica accusa intende dimostrare la premeditazione dell’omicidio della 18enne, i futili motivi e il coinvolgimento di tutta la famiglia.