Oasport.it - Salto con gli sci, tre azzurre superano la qualificazione dal trampolino piccolo ai Mondiali

Con lafemminile dal(HS 102) si sono aperti anche idicon gli sci a Trondheim. A concludere in prima posizione è la slovena Nika Prevc, leader di Coppa del Mondo, che ha concluso con il punteggio di 147.6.Unica a superare i 100 metri, però, è stata la norvegese Anna Odine Stroem, che atterra a 101.5 metri, ma chiude al secondo posto con 139.7. Terza posizione per l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger (137.1). Completano la Top-5 la norvegese Eva Maria Kvandal (135.6) e l’austriaca Lisa Eder (129.3).La migliore delleè Lara Malsiner, che conclude in diciottesima posizione con 115.1 punti grazie ad una 91 metri. Stessa distanza anche per Annika Sieff, che paga sul giudizio tecnico e chiude al ventinovesimo posto con 103.2. Riesce a staccare laanche Martina Ambrosi (94.