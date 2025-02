It.insideover.com - Salta una nave a Savona, la pista della flotta fantasma russa e dei commando ucraini.

I segni sulla chigliaSeajewel,sospettata di appartenere alla “” di Mosca, sembrano non lasciare più spazio al dubbio: si è trattato di due esplosioni che hanno danneggiato lo scafo esterno, provocando una falla di un metro e mezzo e uccidendo molti pesci che si aggiravano, innocentemente, nella rada del porto di. Ciò che stupisce è che, secondo alcune indiscrezioni, l’ordigno esplosivo impiegato per arrecare un simile danno, potrebbe essere compatibile con quello usato per colpire un’altra: la Grace Ferrum, colpita nelle acque libiche all’inizio di febbraio. La stessa sorte è toccata alla Seacharm,gemellaSeajewel, che ha subito un attacco in Turchia lo scorso 17 gennaio, ed è appena arrivata in acque liguri per scaricare il suo carico di combustibile.