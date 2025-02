Tg24.sky.it - Salò revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Il sindaco: "Andava fatto"

non è più cittadino onorario di. Un appuntamento con la storia che chiude i conti con il passato per voltare pagina. La cittadina ha infatti deciso dire la, che era datata 1924. Ad esprimersi per la terza volta, questa sera, è stato il Consiglio comunale., che si affaccia sulla sponda lombarda del Lago di Garda, fu capitale della Repubblica sociale italiana durante gli ultimi anni della Seconda guerra mondiale. Dodici i voti a favore della mozione presentata da Tiberio Evoli, consigliere della maggioranza di centrosinistra che governa la cittadina dal 2024 dopo vent'anni di amministrazioni di centrodestra. Tre i consiglieri contrari e uno astenuto, tutti appartenenti a liste civiche, una delle quali vicina a Fratelli d'Italia.