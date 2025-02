Ilrestodelcarlino.it - Sale sempre di più la febbre per il pickleball. Dalle Marche a Roma per il primo circuito

Al via il"Road to" di: quattro circoli marchigiani ospitano la prima tappa. Cresce anche nellelaper il, disciplina sportiva in rapida ascesa che sta conquistandopiù appassionati. Dal 28 febbraio al 2 marzo prenderà il via la prima tappa del “Road to2025”, manifestazione non agonistica organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel che culminerà con il Master finale sui prestigiosi campi del Foro Italico durante gli Internazionali BNL d’Italia. Quattro gli impianti marchigiani che ospiteranno i tornei provinciali: il Circolo Tennis Maggioni per le province di Ascoli Piceno e Fermo, l’ASD Circolo Tennis F. Guzzini per Macerata, l’ASD Marotta Tennisper Pesaro-Urbino e l’AS Dilettantistica Moie Sporting Club per Ancona.