Salah sempre più padrone di Anfield

Liverpool, 27 febbraio 2025 – Quale sarà il futuro di? L'egiziano ha il contratto in scadenza al termine della stagione e il rinnovo con i reds appare lontano, ma, nonostante ciò, continua ad essere protagonista dalle parti di. Nella gara di ieri contro il Newcastle, il numero 11 si è reso protagonista nella seconda rete della squadra di casa, fornendo l'assist a Mac Allister. Nonostante non sia andato a segno, quindi, l'ala dei reds ha contribuito anche questa volta alla vittoria della capolista della Premier. Con l'assist di ieri, Momoè salito a quota 17 in campionato, ma se si contano tutte le competizioni si sale a 22 totali. Numeri impressionanti per l'ala destra dei reds, soprattutto se si pensa che i 22 assist e i 30 gol segnati in stagione sono arrivati in appena 39 partite: 25 centri e 17 assist in 28 gare di Premier League, 2 reti e 1 assist in quattro apparizioni in EFL Cup e 3 gol e 4 assist in Champions League.