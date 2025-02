Unlimitednews.it - Sainz il più veloce nei test in Bahrain davanti alle Ferrari

SAKHIR () (ITALPRESS) – Carlosa tutti al termine del day-2 deipreseason in. Una seconda giornata di prova condizionata in mattinata da temperature basse e dalla pioggia, che a metà sessione ha costretto praticamente tutte le squadre a sospendere le attività. Lo spagnolo della Williams ha fermato il cronometro sul tempo di 1’29?348 e si è preso la soddisfazione di mettersi dietro ledi Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Feeling con la SF-25 in crescita per il sette volte campione del mondo, primo in mattinata, che si è fermato a 0?031 da. “Sono state due giornate positive. Il meteo oggi ci ha un pò ostacolato e non siamo riusciti a completare il programma nella sua totalità. Mi sto ambientando all’interno del team, ma abbiamo fatto già parecchia strada.