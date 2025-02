Ilnapolista.it - Sabatini: «Conte ha ricevuto messaggi da Giuntoli per sostituire Thiago Motta alla Juventus»

Leggi su Ilnapolista.it

Il giornalista Sandroha parlato sul suo canale YouTube del prossimo allenatore della. In lista c’è anche Antonio: «hadaper»«andrà via a fine stagione.ha avuto modo di sondare l’eventuale disponibilità di Gasperini.e il suo staff hanno mandato deianche ad Antonio. Se ladovesse qualificarsi in Champions, la guida della squadra dovrebbe essere affidata a Gasperini o. Per entrambi rappresenterebbe un ritornocasa madre, un pizzico di Dna bianconero. Lasa che per immagine e comunicazione non può più andar avanti con. L’allenatore lo sceglieràper i suoi pieni poteri, al Napoli aveva scelto solamente Gattuso».