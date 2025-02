Quifinanza.it - Ryanair alza le tariffe del 4-6% in estate e comunica il taglio di una serie di rotte

Leggi su Quifinanza.it

Compagnia low cost sì, ma un po’ meno a partire dall’2025:ha annunciato il ritocco all’insù del prezzo dei biglietti, che inciderà fra il 4% e il 6% per i voli estivi, come confermato dal ceo Michael O’Leary in conferenza stampa.Tirando le somme, il costo di un bigliettorimarrà più basso rispetto al picco raggiunto in2023, ma un po’ più alto rispetto alleapplicate nell’2024.Perchéaumenta i prezziO’Leary ha spiegato che l’aumento dellesi deve a unadi fattori, fra i quali il miglioramento della situazione produttiva di Boeing, principale fornitore di aerei per la compagnia. I ritardi nelle consegne dovrebbero essere risolti entro l’del 2026, garantendo così una maggiore stabilità operativa per