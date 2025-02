Movieplayer.it - Running Point, la recensione: una comedy sportiva spassosa e piena di cuore

Scritta da Mindy Kaling e interpretata da Kate Hudson al suo primo ruolo da protagonista, la serie Netflix è un concentrato di attualità e comicità che coinvolge e diverte. In streaming. Ve lo ricordate il personaggio di Hannah Waddingham in Ted Lasso? Una donna che smette di essere la moglie del proprietario di una squadra di calcio sessista e dalla mentalità obsoleta, prendendo il suo posto dopo il divorzio con l'obiettivo di farla fallire per vendicarsi, per poi cambiare idea. Ecco, c'è qualcosa di lei in Isla Gordon, la protagonista dilache riporta tra le fila di Netflix Mindy Kaling, apprezzata showrunner che per la piattaforma aveva già creato quel gioiello di Non ho mai.. Uno sguardo femminile attento e provocatorio che dimostra ancora una volta .