Runjaic elogia l’Inter | Detta le tendenze Guardate i difensori!

Kostasi è espresso in termini molto positivi nei confronti deldi Simone Inzaghi, sottolineando come un determinato meccanismo di gioco dei nerazzurri sia indice del valore del Campionato italiano.IL RAGIONAMENTO – Kostaè uno degli allenatori che stanno maggiormente stupendo in positivo in questa stagione di Serie A. Con il decimo posto in classifica, l’Udinese è ampiamente certa della salvezza quando mancano 12 giornate al termine del Campionato. Ma non solo, il tecnico austriaco è anche un grande osservatore e amante del calcio italiano nella sua interezza, come evidenziato dalle sue parole a Sport1: «Nel complesso la Serie A resta uno dei quattro campionati più forti al mondo: ne è un esempio il modo in cui l’Atalanta ha dominato il Bayer Leverkusen nella finale dell’ultima edizione dell’Europa League».