Ruggeri a tutto campo | Salvezza fondamentale

"Sono un combattente, affronto le difficoltà anche se gli ostacoli sono maggiori del previsto. Ci sono grandi pressioni. Il rapporto con Calcinaro? C’è un’amicizia ma non c’entrano sport o politica. Prima della chiamata di agosto lo avevo visto insieme ad altri due imprenditori. Stiamo cercando di costruire un futuro che è legato al 90% alla". Inizia così la conferenza stampa fiume del dg Federico. Unada conquistare e che sarebbe lecita ("se c’è un Dio del calcio credo ci debba premiare. C’è tanto lavoro dietro la Fermana") ma anche i punti da mettere quando si parla di poca fermanità. "Forse fate finta di non sapere, il vivaio è stato disintegrato e c’era una situazione finanziaria da ripianare. Non c’è stato tempo di sondare il territorio per costruire la squadra.