Rugby Sei Nazioni 2025 | Quesada svela la lista dei convocati per le ultime due partite

Gonzalo, Commissario Tecnico della Nazionale Maschile di, ha reso nota ladeiper il raduno di Roma. La squadra si ritroverà nella capitale domenica 2 marzo, in preparazione alle prossime duein programma nel Sei: la sfida contro l’Inghilterra alle 16:00 del 9 marzo e l’incontro con l’Irlanda alle 15:15 del 15 marzo. Gli azzurri sono chiamati a raggiungere il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’, quartier generale della squadra, impegnandosi nei primi allenamenti lunedì 3 marzo.La partenza per l’Inghilterra è in programma per venerdì 7 marzo, con l’atterraggio a Heathrow atteso per le 18:10 locali. Il rientro a Roma è invece in calendario per il pomeriggio di lunedì 10 marzo. Confermata la presenza di gran parte del gruppo, conche può nuovamente fare affidamento su Ioane e Lamb, assenti contro la Francia per infortunio.