Rubio | Nato alleati facciano di più

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

1.18 Marcoassicura che lanon è in pericolo ma gli"devono fare di più". In un'intervista a 'Fox & Friends' il segretario di Stato americano ha affermato che "l'unica cosa che mette in pericolo laè il fatto che abbiamoche hanno a malapena un esercito i cui militari non sono molto capaci perché hanno passato 40 anni senza spendere soldi nella difesa".Polonia e Repubblica Ceca hanno aumentato la spesa, ha detto, "mentre Germania e Francia no".