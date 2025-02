Lanazione.it - Rsa, morti e intossicati. Comune e Regione saranno parte civile: "Servono più controlli"

LaToscana e ildi Firenze si costituirannonegli eventuali procedimenti giudiziari che seguiranno l’inchiesta legata alledei tre anziani dopo il ricovero in ospedale per un’intossicazione alimentare rimediata in alcune rsa fiorentine. "Lo faremo a tutela delle persone coinvolte, dei loro familiari, della città. Quando si parla dei nostri anziani, di persone fragili, è necessario che ci sia un’attenzione molto alta - sottolinea la sindaca Sara Funaro -. Ribadiamo la vicinanza a chi ha vissuto questa tragedia e alle loro famiglie. Attendiamo che vengano svolti tutti gli accertamenti e confidiamo si faccia chiarezza prima possibile". In, invece, la decisione è arrivata con una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio. Il testo sostitutivo dell’atto è stato sottoscritto dal capogruppo Iv, Stefano Scaramelli, dal consigliere regionale Fdi, Diego Petrucci e dal presidente della commissione sanità, Enrico Sostegni (Pd).