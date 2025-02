Cityrumors.it - Rottamazione-quater ultima chiamata chi non paga perde tutti i benefici

Ultimo giorno perre la rata dellachi è in ritardoe torna are sanzioni e interessidomani 28 febbraio è l’ultimo giorno utile per ilmento della nuova rata della Definizione agevolata delle cartelle esattoriali il termine riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti ma è prevista una tolleranza di cinque giorni quindi sarà possibilere fino al 4 marzo senzare idella misuraIdella nuova misura Cityrumors.it foto AnsaChi non effettua ilmento oppure lo versa in ritardo o in modo parziale decade automaticamente dalla Definizione agevolata gli importi già versati saranno considerati come acconto sulle somme dovute e il debito tornerà a essere soggetto a sanzioni e interessi ordinari: quando, dove e comereI contribuenti con piani dimento regolari fino al 31 dicembre 2024 devono continuare a rispettare le scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute ricevute dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per questi piani non è prevista alcuna riammissione quindi il mancato rispetto dei termini comporta la perdita deidella